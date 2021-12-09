Вона загинула від отриманих травм.

У Дніпрі чоловік під час сварки виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину.

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 7 грудня. Близько 20:30 поліцейським повідомили, що біля одного з будинків в Соборному районі виявили тіло дівчини.

Правоохоронці встановили, що під час сварки 28-річний чоловік штовхнув її з балкона квартири.

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Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що під Києвом багатодітна мати під час сварки встромила ножа у співмешканця.

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Автор: Людмила Жерновська