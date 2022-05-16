Жінка прийшла прибирати квартиру і під матрацом ліжка виявила предмет, схожий на гранату Ф-1.

Жителька Дніпра після виїзду квартиронаймачів виявила під матрацом гранату.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", все сталося 15 травня в одній з квартир на вулиці Старокозацькій.

Після виклику правоохоронців на місце приїхали поліцейські. За словами власниці квартири, вона надала свою нерухомість для ночівлі двом чоловікам, які представилися військовослужбовцями.

"Господиня прийшла прибирати квартиру і під матрацом ліжка виявила предмет, схожий на гранату Ф-1 і запал до неї", - йдеться в повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Зазначається, що інформація про приналежність чоловіків до військових не підтвердилася.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бучі Київської області російські окупанти підклали гранату у фортепіано 10-річної дівчинки.

А в Ірпені мародери кинули гранату у жінок, які їх помітили. Одна з постраждалих у важкому стані.

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