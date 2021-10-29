Він поїхав на риболовлю і пропав.

У Дніпрі в багажнику автомобіля знайшли тіло чоловіка, який пішов на риболовлю.

Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.

Тіло 57-річного чоловіка виявили 28 жовтня на Набережній Заводській.

За попередньою інформацією, вранці чоловік пішов на риболовлю, але перестав виходити на зв'язок. Його син поїхав шукати чоловіка.

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За даними видання, голова померлого рибалки була в крові.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і судмедексперт. Тепер правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка вбила співмешканця. На його тілі виявили близько десятка колото-різаних ран.

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Автор: Людмила Жерновська