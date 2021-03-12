Вандали забруднили фігури в парку / фото facebook.com/dneproperatyvnyi
У місцевому парку Дніпра невідомі забруднили фігури героїв мультфільмів фекаліями.
Фото опублікували у Facebook-пабліку «Дніпро оперативний».
«У парку Глоби вандали вимазали фігури мультяшних героїв фекаліями. Хто? Навіщо?» - задаються питанням очевидці.
Вандали забруднили фігури в парку / фото facebook.com/dneproperatyvnyi
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