У небезпечному місці мають встановити металевий паркан / фото Інформатор
У Дніпрі жінка провалилася у канал Гнилокиш разом з маленькою дитиною.
Про це пише Інформатор.
Жінка спробувала переїхати високий бордюр, але їй це не вдалося. Тоді вона розгорнула коляску, зробила крок назад і впала у воду.
Вона провалилася в зацвілий канал по шию. Це побачив проїжджаючий повз водій маршрутки. Чоловік кинувся у воду і витягнув коляску.
Читайте такожНа Закарпатті у жахливому ДТП загинув молодий спортсмен (фото)За словами жінки, семимісячну дитину врятувало те, що вона була пристебнута.
У прес-службі міської ради журналістам розповіли, що незабаром убезпечать цю ділянку.
Там повинні встановити постійний металевий паркан. Неподалік має з'явитися пішохідний перехід.