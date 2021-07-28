У Дніпрі жінка провалилася у канал Гнилокиш разом з маленькою дитиною.

Про це пише Інформатор.

Жінка спробувала переїхати високий бордюр, але їй це не вдалося. Тоді вона розгорнула коляску, зробила крок назад і впала у воду.

Вона провалилася в зацвілий канал по шию. Це побачив проїжджаючий повз водій маршрутки. Чоловік кинувся у воду і витягнув коляску.

Читайте такожНа Закарпатті у жахливому ДТП загинув молодий спортсмен (фото)За словами жінки, семимісячну дитину врятувало те, що вона була пристебнута.

У прес-службі міської ради журналістам розповіли, що незабаром убезпечать цю ділянку.

Там повинні встановити постійний металевий паркан. Неподалік має з'явитися пішохідний перехід.

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Автор: Людмила Жерновська