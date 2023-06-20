Інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Вода лилася потоком з 10 по 1 поверх.

В Дніпровському районі столиці (поблизу ДВРЗ) сталося масштабне затоплення місцевої багатоповерхівки: вода йшла потоком з 10 по 1 поверх.

За даними кореспондента "КИЇВ24", подія сталася через прорив пожежного гідранта. Щоб хоч трохи спустити воду, люди були змушені робити отвори на загальних балконах. Лише на 10 поверсі рівень води сягав по коліна.

За словами мешканців, їхній будинок постраждав через бездіяльність місцевого жеку. Ще минулого місяця українці скаржилися на несправність гідранта: тоді також сталася подібна ситуація на поверх нижче, але в менших масштабах.

Люди кажуть, що замість повної заміни несправного обладнання, комунальні працівники просто заварюють гідранти, ігноруючи той факт, що будинку вже 10 років і він потребує ремонту.

Сьогодні в Києві сталася аварія - в деяких районах зникло світло

Нагадаємо, що вранці 20 червня о 7:47 сталося знеструмлення чотирьох високовольтних підстанцій ДТЕК "Київські електромережі".

Внаслідок цього світло зникло у будинках мешканців Оболонського, Подільського районів, а також частково у Деснянському районі (на Троєщині).

За даними ДТЕК, енергетики оперативно відреагували на проблему та вже о 8:12 перемкнули споживачів на резервні джерела живлення. Наразі фахівці з'ясовують причини аварій на підстанціях.

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