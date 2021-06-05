Причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі.

У місті Мерефа Харківської області вранці сталася пожежа в приватному житловому будинку, внаслідок чого постраждали мати з немовлям.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

У повідомленні йдеться, що виклик про пожежу надійшов на номер 101 близьмо сьомої години ранку. На її ліквідацію направили два відділення рятувальників 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Мерефа.

Читайте такожУ Харкові горіла багатоповерхівка: людей довелося евакуювати (фото)"На час їхнього прибуття стало відомо, що горить дах та веранда приватного домоволодіння на площі приблизно 60 кв. м. На гасіння пожежі вогнеборці подали два пожежні стволи від автоцистерн. Згодом з’ясувалось, що в результаті дії відкритого полум’я постраждала 25-річна жінка з двотижневим немовлям. Наразі вони з опіками перебувають у харківських лікарнях", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували за півгодини, а повністю ліквідували – протягом двох годин.

"Імовірною причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі", - повідомили в ДСНС.

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Автор: Ірина Погоріла