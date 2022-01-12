У метрополітені обіцяють перевірити стелі вестибюлів на всіх станціях.

У Харкові у вестибюлі на станції метро "Площа Конституції" обвалилась стеля.

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради з посиланням на директора департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Юрія Сідоренка, комісія метрополітену вже з'ясовує причини події.

Читайте такожУ Києві обвалилася стеля в підземному переході: наслідки НП показали на фотоВін також додав, що стелі вестибюлів усіх станцій метрополітену Харкова будуть перевірені найближчим часом.

"Найголовніше, що ніхто не постраждав. Стелю далі "обстукуватимуть". Таким чином будуть перевірені стелі всіх вестибюлів усіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі", - зазначив директор департаменту.

На фото, оприлюднених Харківським метрополітеном можна побачити наслідки НП. Аби зібрати усе, що обвалилося, працівникам знадобилося кілька десятків мішків.

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