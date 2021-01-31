Встановлено, що загиблий чоловік палив у ліжку та заснув.

На проспекті Героїв Сталінграда в Харкові виникла пожежа в гуртожитку. Рятувальники знайшли на місці тіло одного загиблого.

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Про це з посиланням на інформацію обласного управління ДСНС повідомляє «Город Х».

Повідомлення про пожежу надійшло на пульт «101» 31 січня о 13.30. На місце тут же виїхали рятувальники.

Вогонь охопив площу в 8 квадратів, людей з 7 і 9 поверху евакуювали.

На місці рятувальники виявили тіло чоловіка. Встановлено, що загиблий курив у ліжку і заснув. Його особа встановлюється.

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Автор: Дмитро Захаров