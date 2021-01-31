Вогонь охопив площу в 8 квадратів, людей з 7 і 9 поверху евакуювали / місто Х
На проспекті Героїв Сталінграда в Харкові виникла пожежа в гуртожитку. Рятувальники знайшли на місці тіло одного загиблого.
Читайте такожМиттєва смерть: у Києві електричка на смерть збила хлопця (фото)
Про це з посиланням на інформацію обласного управління ДСНС повідомляє «Город Х».
Повідомлення про пожежу надійшло на пульт «101» 31 січня о 13.30. На місце тут же виїхали рятувальники.
Вогонь охопив площу в 8 квадратів, людей з 7 і 9 поверху евакуювали.
На місці рятувальники виявили тіло чоловіка. Встановлено, що загиблий курив у ліжку і заснув. Його особа встановлюється.
Більше новин на тему
- У Дніпропетровській області стався вибух у п'ятиповерхівці, постраждали дві людини (відео)
- У Харкові на зупинці дотла згоріла маршрутка (фото)
- У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 20 жителів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram