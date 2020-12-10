Співробітники метро вчасно помітили хлопця і витягли його на платформу.

У Харкові 23-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством у метрополітені, стрибнувши на рейки перед електропоїздом.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, подія сталася сьогодні о 10:00 на станції метро «Академіка Барабашова».

«23-річний харків’янин намагався покінчити життя самогубством і стрибнув на рейки перед електропоїздом. Співробітники метрополітену оперативно витягли чоловіка на платформу. Жодних тілесних ушкоджень чоловік не отримав», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що графік руху електропотягів не порушувався.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Проводиться подальша перевірка.

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Автор: Світлана Макринська