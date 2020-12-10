У Харкові 23-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством у метрополітені, стрибнувши на рейки перед електропоїздом.
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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, подія сталася сьогодні о 10:00 на станції метро «Академіка Барабашова».
«23-річний харків’янин намагався покінчити життя самогубством і стрибнув на рейки перед електропоїздом. Співробітники метрополітену оперативно витягли чоловіка на платформу. Жодних тілесних ушкоджень чоловік не отримав», - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що графік руху електропотягів не порушувався.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Проводиться подальша перевірка.
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