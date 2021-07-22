На власників собак неодноразово скаржилися до правоохоронців.

У харківській багатоповерхівці вранці, 22 липня, пес породи стафордшир-тер'єр пошматував двох людей у під’їзді.

Відео з місця події з’явилось у місцевому Telegram ХС | Харьков.

За словами авторів ролика, власники собаки зловживають спиртним і не стежать за твариною, через що між сусідами по дому спалахують регулярні конфлікти.

Вранці, 22 липня, господарка квартири запросила на вечірку пару – жінку і чоловіка. Але, як тільки відчинилися двері, з помешкання вирвався пес і накинувся на одного з гостей.

Читайте такожУ Чернігові на Десні моторний човен збив чоловіка та пошматував йому руку (відео)Внаслідок нападу собака розірвав стопу, руки та обличчя чоловіку. На опублікованому в мережі відео видно доріжку з крові вздовж сходів та двох поранених, чоловік лежав нерухомо. Очевидці викликали медиків.

На місце події також приїхали поліцейські, які допомагали лікарям "швидкої" виносити постраждалих з під’їзду.

Свідки кажуть, що ще якийсь час після нападу пес бігав по під’їзду, через що людям довелося переховуватися по квартирах.

На власників собак неодноразово скаржилися до правоохоронців, проте ті нічого не вдіяли.

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Автор: Іван Бойко