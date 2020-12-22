У підсумку таксист висадив пасажирку на півдорозі.

У Харкові таксист висадив дівчину з авто на половині шляху після прохання пасажирки надіти маску.

Читайте такожУ київському ТРЦ охорона побила відвідувача, який використовував шарф замість маски (відео)Про це повідомляє Telegram-канал "Труха" й публікує відповідне відео.

"Якщо місячні, треба сидіти вдома, а не морочити людям голову... Сидіть мовчки", - відповідав дівчині таксист.

У підсумку таксист висадив харків'янку на півдорозі, грошей їй так і не повернули.

Побиття через зауваження про маски: що відомо

Раніше в Маріуполі четверо хлопців жорстоко побили 23-річного пасажира тролейбуса через зауваження про маску. Особи підозрюваних встановлені, ними виявилися місцеві жителі у віці від 18 до 19 років.

Також у Києві пасажири побили водія трамвая після прохання надіти медичну маску.

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Автор: Ольга Робейко