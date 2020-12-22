У Харкові таксист висадив дівчину з авто на половині шляху після прохання пасажирки надіти маску.
Читайте такожУ київському ТРЦ охорона побила відвідувача, який використовував шарф замість маски (відео)Про це повідомляє Telegram-канал "Труха" й публікує відповідне відео.
"Якщо місячні, треба сидіти вдома, а не морочити людям голову... Сидіть мовчки", - відповідав дівчині таксист.
У підсумку таксист висадив харків'янку на півдорозі, грошей їй так і не повернули.
Побиття через зауваження про маски: що відомо
Раніше в Маріуполі четверо хлопців жорстоко побили 23-річного пасажира тролейбуса через зауваження про маску. Особи підозрюваних встановлені, ними виявилися місцеві жителі у віці від 18 до 19 років.
Також у Києві пасажири побили водія трамвая після прохання надіти медичну маску.
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