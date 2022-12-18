Небезпечні предмети, знайдені в Київській області, мають знищити.

У лісовому масиві в Фастівському районі Київської області виявлено залишки ворожої ракети.

Вибухонебезпечний предмет знайшли на території лісового масиву, про це повідомило ГУ ДСНС України у регіоні.

"17 грудня о 10:10 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про знаходження вибухонебезпечного предмету у с. Мархалівка, в лісовому масиві Глевахівської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

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Подано заявку на виклик піротехнічної служби Мобільного рятувального центру ДСНС України для подальшого знищення небезпечної знахідки.

Масований ракетний удар по Україні 16 грудня - що треба знати

Російські загарбники вранці 16 грудня завдали черговий масований удар по Україні. Небезпека тривала понад чотири години. Супротивники запустили 76 ракет, понад 60 з них ліквідували українські захисники.

Унаслідок ворожого удару пошкоджені близько дев'яти об'єктів генерації. У багатьох українських населених пунктах виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням. У Києві досить довго не працювало метро.

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