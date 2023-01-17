Затриманого розшукували поліцейські Чехії, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за привласнення понад 4,4 млн євро.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, поліцейські Чехії оголосили в міжнародний розшук 43-річного керівника однієї із компаній, який разом зі своїм братом підробив документи та задекларував на очолювану ним організацію неіснуючі 20 тис. тонн продовольчої пшениці на суму понад 4,4 млн євро.

Зазначається, що вказані кошти зловмисники привласнили.

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"Правоохоронні органи Чехії розпочали кримінальне провадження за ч. 1 параграфу 21, п. А ч. ч. 1, 5 параграфу 209 (Шахрайство) та ч. 3 параграфу 234 (Підробка документів) Кримінального кодексу Чехії. За вчинення вказаних злочинів законодавством Чеської Республіки передбачено до 10 років позбавлення волі. Аби уникнути покарання, фігурант виїхав з країни", - розповіли у поліції.

Згодом оперативники затримали розшукуваного чоловіка в Києві та доставили його до Шевченківського управління поліції для складання процесуальних документів.

Затримання у Києві - останні новини

У Києві правоохоронці затримали організатора незаконної схеми легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон України під виглядом волонтерів.

Під Києвом затримали двох вихідців з іншої країни, які готувалися до вбивства на замовлення.

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