У Києві на станції метро «Славутич» затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.
Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, 42-річний чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з цим працівник поліції зробив йому зауваження.
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«Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі. Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.
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