В аварії постраждав пасажир автівки.

Вранці 14 травня у Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП, у якій постраждав пасажир. Через аварію на ділянці паралізовано рух тролейбусів.

Читайте такожПід Києвом сталася масштабна ДТП з перекиданням (відео)Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Попередньо, водій Chevrolet рухаючись проспектом Володимира Маяковського на слизькій дорозі не впорався з керуванням та врізався у припаркований тягач Mercedes.

«Сам водій травм не зазнав, пасажира госпіталізували з рваною раною руки та травмою голови», – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини ДТП.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц