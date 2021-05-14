Вранці 14 травня у Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП, у якій постраждав пасажир. Через аварію на ділянці паралізовано рух тролейбусів.
Читайте такожПід Києвом сталася масштабна ДТП з перекиданням (відео)Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Попередньо, водій Chevrolet рухаючись проспектом Володимира Маяковського на слизькій дорозі не впорався з керуванням та врізався у припаркований тягач Mercedes.
«Сам водій травм не зазнав, пасажира госпіталізували з рваною раною руки та травмою голови», – йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини ДТП.
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