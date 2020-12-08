У Києві чоловік, якого, ймовірно, не пустили до тролейбуса, напав на його водія.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook. Коли і де саме стався інцидент - не уточнюється.
"У столиці чоловік напав на водія тролейбуса. Конфлікт закінчився силовим затриманням", - йдеться у поясненні до відео.
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На самому запису видно, як чоловік з собакою заходить до салону. Далі йому відмовляють у проїзді, він покидає тролейбус, однак різко повертається і завдає удару водієві. Після цього водій вибігає з кабіни, укладає нападника на землю, завдаючи йому удари у відповідь. Паралельно водій просить оточуючих викликати поліцію. Інцидент супроводжується ненормативною лексикою. Хулігана, окрім водія, намагаються вгамувати інші люди, а на обличчі співробітника "Київпастрансу" видно кров.
Судячи з мови пасажира, він перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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