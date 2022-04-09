Він отримував оплату за товар, якого не існувало.

У Києві чоловік, який утримується у слідчому ізоляторі, ошукав понад 100 волонтерів.

Про це повідомляють у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Чоловік утримується в Київському СІЗО за підозрою у виготовленні, зберіганні, пересиланні та збуті підробленої валюти.

За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення Росії України він створив Telegram-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим.

Чоловік пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки тощо. У такий спосіб він ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн.

Під час обшуку у нього вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність (ч. 3 ст. 190 КК України). Йому повідомили про підозру, тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині шахрай витратив 60 тисяч гривень волонтерської допомоги на розваги.

Вас також можуть зацікавити новини: