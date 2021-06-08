За кілька хвилин до аварії постраждалий вийшов, щоб полагодити свій автомобіль.

У Києві таксист на швидкості збив чоловіка та затиснув його між двох автомобілів.

Про це повідомляє сайт «Новини.LIVE».

ДТП сталася ввечері 7 червня на Набережно-Рибальскій вулиці.

Зазначається, що у постраждалого зламався автомобіль посеред дороги, тому він вийшов до його задньої частини, щоб полагодити двигун. У цей час на повному ходу їхав таксист, який збив його. Внаслідок чоловіка затиснуло між Toyota та Volkswagen.

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Автор: Катерина Шварц