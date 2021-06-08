У Києві таксист на швидкості збив чоловіка та затиснув його між двох автомобілів.
Про це повідомляє сайт «Новини.LIVE».
ДТП сталася ввечері 7 червня на Набережно-Рибальскій вулиці.
Зазначається, що у постраждалого зламався автомобіль посеред дороги, тому він вийшов до його задньої частини, щоб полагодити двигун. У цей час на повному ходу їхав таксист, який збив його. Внаслідок чоловіка затиснуло між Toyota та Volkswagen.
Читайте такожВ аварії під Херсоном зіткнулися п'ять авто: постраждали шестеро дітей (відео)У чоловіка констатували відкритий перелом обох ніг. Його у важкому стані госпіталізували. Крім того, у лікарню потрапила і пасажирка таксі, яка поскаржилася на біль у нозі.
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