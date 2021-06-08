Зловмисників затримали.

У Києві на території Байкового кладовища двоє вандалів пошкодили могилу видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Інформація про злочин надійшла 7 червня 2021 року на лінію «102». Поліції повідомили, що невідомі особи відламали латунний бюст з могили вченого та намагались його викрасти.

«Правоохоронці, які прибули на місце виклику, «по гарячих слідах» затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Бюст, який став об’єктом злочинних посягань, вилучили», – говориться у повідомленні.

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Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Олександр Кістяківський: чим відомий вчений

Досліджував і здійснив редакцію видатної юридичної пам'ятки «Права, по которым судится малороссийский народ» (1879).

Досліджував українське звичаєве право, історію права та судовий устрій Гетьманщини.

Перебуваючи в Петербурзі, виконував обов'язки заступника редактора українського журналу «Основа».

Був одним з ініціаторів створення та головою Київського юридичного товариства.

Надавав матеріальну підтримку у виданні українських книжок.

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Автор: Катерина Шварц