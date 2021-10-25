Пожежа у Києві відбулася у ніч на понеділок, зазначили у ДСНС.

У Києві вночі сталася пожежа на Лисій горі, на відкритій місцевості горів трав'яний настил.

Як повідомили в столичному Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу неподалік від вул. Саперно-Слобідської, що у Голосіївському районі столиці, надійшло о 00:10 25 жовтня.

На відкритій місцевості горів трав'яний настил двома осередками. Полум’я розповсюдилось на площу 800 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу о 01:01.

Крім того, повідомляється, що протягом минулої доби столичні рятувальники також гасили пожежу на відкритій території в межах Національного природного парку "Голосіївський" по вул. Ягідній. Горів ліс на площі 500 кв. м.

Читайте такожЗгорів дім, знищені три авто та чоловік у вкрай важкому стані: у Києві сталася вогняна НП (фото)Також у Печерському районі, біля Залізничного шосе, на відкритій місцевості горіло сміття та листя на площі 500 кв. м.

Загалом, як повідомляють рятувальники, протягом минулої доби вони сім разів гасили пожежі на відкритій території. Загальна площа займань склала близько 2 000 кв. м.

Раніше повідомлялося, що у місті Біла Церква Київської області вранці 4 жовтня на другому поверсі двоповерхової будівлі лікарні в палаті була пожежа. У результаті загоряння загинула одна особа, а ще одна – постраждала.

Автор: Інна Андаліцька