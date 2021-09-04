У Києві сталася пожежа в сауні бізнес-центру "Колізей", що в Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А. Рятувальники вже потушили вогонь.
Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сигнал про займання у приміщенні на восьмому поверсі бізнес-центру надійшов о 18:18. Рятівники одразу виїхали на місце інциденту та встановили, що вогонь також розповсюдився на покрівлю площею 100 м кв.
"Під час проведення розвідки між 7 та 8 поверхами з ліфтової кабіни врятовано дівчину 2005 р.н.", - йдеться у повідомленні.
О 19:22 пожежу в приміщенні сауни і на покрівлі бізнес-центру локалізували на площі 100 м кв. А о 19:30 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучались 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві нетверезий чоловік погрожував підірвати будинок, поліція провела спецоперацію.
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