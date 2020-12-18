До боротьби з вогнем залучили 6 одиниць техніки та 25 рятувальників.

В Оболонському районі столиці рятувальники загасили пожежу у будівлі психоневрологічного диспансеру на вулиці Юнкерова.

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Як повідомляється на сайті ДСНС, вогонь спалахнув на другому поверсі будівлі, у побутовому приміщенні.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками. Крім того, 51 особу евакуювали на безпечну відстань.

Пожежу на площі 10 м.кв було локалізовано о 08:25 та ліквідовано о 08:37. Загиблих чи травмованих на пожежі не виявлено.

До ліквідації залучили 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Причину пожежі з'ясовують правоохоронці.

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Автор: Дмитро Захаров