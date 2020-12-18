В Оболонському районі столиці рятувальники загасили пожежу у будівлі психоневрологічного диспансеру на вулиці Юнкерова.
Читайте такожНа Троєщині біля пам'ятника героям АТО вирубали ялинку (фото)
Як повідомляється на сайті ДСНС, вогонь спалахнув на другому поверсі будівлі, у побутовому приміщенні.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками. Крім того, 51 особу евакуювали на безпечну відстань.
Пожежу на площі 10 м.кв було локалізовано о 08:25 та ліквідовано о 08:37. Загиблих чи травмованих на пожежі не виявлено.
До ліквідації залучили 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Причину пожежі з'ясовують правоохоронці.
Більше новин на тему
- У Дніпрі сталася пожежа в будинку, троє людей загинули (фото, відео)
- Школяр у Кривому Розі потрапив до реанімації з наркотичним отруєнням
- У Києві п'яний водій забирав дружину з лікарні й влаштував ДТП (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram