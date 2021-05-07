У Києві правоохоронці з погонею затримали кур'єра на моторолері, який, як потім зізнався сам затриманий, вживав амфетамін.
Про це повідомляє у Facebook "Варта Голосієва".
Чоловік намагався втекти від правоохоронців у центрі міста, проте його загнали в глухий кут. Після цього він тікав пішки, але його впіймали й затримали. Транспортний засіб доправили на штрафмайданчик. Затриманий згодом повідомив, що був під дією амфетаміну. "Вранці фен вживав", - сказав хлопець.
"Нормальний такий штраф чекає на кур‘єра: без водійського, без документів на ТЗ, втеча, аварійна ситуація, ще й під "феном", - йдеться у повідомленні.
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