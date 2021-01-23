Під завалами опинилися будівельники, які працювали на цьому об'єкті.

В Святошинському районі Києва, на вулиці Берковецька, 6, на будівництві обвалився дах.

Інцидент стався в ніч на 23 січня, пише Dtp.kiev.ua.

Під завалами опинилися будівельники, які працювали на цьому об'єкті. Наразі невідомо, скільки людей перебувають під завалами будматеріалів.

На місце події прибули працівники ДСНС, які проводять рятувально-пошукові роботи.

Як повідомляє "Київ оперативний", коли поліція прибула на місце інциденту, то виявилось, що "не дуже досвідчені будівельники підняли на другий поверх пінополістирол, поклали їх (наче дах), а зверху накидали ще багато шлакоблоку".

"Звісно, вся ця конструкція не витримала і впала. Інформація стосовно потерпілих уточнюється", - сказано у повідомленні.

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Автор: Олег Давигора