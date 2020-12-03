У Києві на Оболоні група осіб жорстоко побила чоловіка через зауваження, яке він їм зробив.
Деталі інциденту повідомляє "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.
Масова бійка сталася ввечері у середу біля супермаркету в районі станції метро "Героїв Дніпра".
"6 осіб побили 35-річного чоловіка та забризкали йому очі газом. Потерпілий чоловік весь у крові, очікує на лікарів швидкої. А побилися через те, що потерпілий зробив зауваження хлопцям, які слухали музику із ненормативною лексикою", - йдеться у повідомленні.
Шістьох зловмисників наразі розшукують правоохоронці.
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