Офіцер міг сам вистрілити собі в голову з карабіна, дізналися журналісти.

У четвер, 19 серпня, в Києві в одному з гуртожитків, розташованих у Печерському районі, знайдено застреленим співробітника Департаменту превенції Національної поліції – підполковника, 1982 року народження, Сергія Горошка.

Тіло співробітника поліції знайшли у гуртожитку Національного транспортного університету (знаходиться на вул. Михайла Бойчука), повідомляє Obozrevatel, посилаючись на відомості власного джерела.

За попередніми відомостями, офіцер поліції наклав на себе руки – вистрілив у голову з карабіна.

"Підполковник поліції ... жив на першому поверсі цього гуртожитку... Перед смертю поліцейський подзвонив матері", – поділилося джерело.

Зазвичай після таких інцидентів правоохоронці відкривають провадження за ст. 115 Кримінального кодексу – "Умисне вбивство". У нашій країні за вбивство однієї особи загрожує до 15 років в'язниці.

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Автор: Екатерина Присяжнюк