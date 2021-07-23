Чоловік напав на водія, коли автобус рушив із зупинки.

У Києві неадекватний чоловік напав на водія тролейбуса під час руху. Відповідне відео опублікувала очевидиця події в соцмережах.

Інцидент стався на автобусному маршруті №31.

"Неадекватний чоловік напав на водія, коли автобус рушив із зупинки. Я в цей момент була всередині автобуса " - написала пасажирка.

Читайте також"Побоїще": у центрі Києва сталася масова бійка за участю іноземців (відео)Як повідомляє "Київ Оперативний", в результаті події автобус врізався в паркан. На місце інциденту виїхала поліція. Інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що вчора на станції метро "Хрещатик" сталася бійка між пасажирами, в ході якої був розпорошений сльозогінний газ. За інформацією поліції, між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу.

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Автор: Ольга Броскова