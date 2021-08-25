Немовля розшукали правоохоронці й передали медикам. Батьків притягнуть до відповідальності.

У Києві батько примудрився загубити двомісячну дитину під час прогулянки з нею - розшукувати дівчинку довелося правоохоронцям.

Деталі інциденту описуються на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Про зникнення немовля правоохоронцям повідомила бабуся - батько дитини повернувся з прогулянки напідпитку й без неї. На пошуки знадобилося дві години.

"Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував з дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській поліцейські почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів. Для перевірки стану здоров’я дитини правоохоронці викликали лікарів", - йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що місяць тому чоловіка притягували до адміністративної відповідальності. Тоді він, будучи п'яним, пішов з немовлям до ТРЦ.

Зараз було ухвалено рішення направити дитину до закладу охорони здоров’я. Батьків мають намір покарати за неналежне виконання своїх обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Чернігівщині поліція затримала 30-річного чоловіка за підозрою у вбивстві свого 8-річного сина.

Автор: Юрій Годован