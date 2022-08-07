На вимогу військовослужбовців водій не зупинився та наїхав на протитанкові їжаки.

У Києві під час комендантської години чоловік на автомобілі хотів прорватися через блокпост.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної гвардії.

Близько опівночі на одному з блок-постів міста Києва бійці Національної гвардії України помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився та наїхав на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

"Після двох попереджувальних пострілів, гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника, що змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт та почав тікати з місця події", - сказано у повідомленні.

В результаты гвардійці знайшли та затримали правопорушника: ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України. Він викрав автомобіль та намагався його заховати, при цьому він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Затриманого було передано слідчо-оперативній групі Нацполіції України для подальшого з’ясування всіх обставин.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали в лісі в Київської області сім чоловіків. Їх підозрюють у причетності до ДРГ.