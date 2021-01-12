За однією з версій, до крадіжки можуть бути причетні співробітники пункту обміну валют.

На вулиці Московській у Києві невідомий здійснив напад на обмінник валют, відібравши у його клієнта 95 тисяч доларів.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє «Страна». Зазначається, що інцидент стався недалеко від Печерського управління поліції.

На вигляд все виглядало як банальний грабіж. В обмінник зайшов клієнт, якому потрібно було продати валюту - 95 тисяч доларів. Він підійшов до віконця і завів розмову з касиром, але в цей момент невідомий вихопив у нього з рук сумку і кинувся бігти.

Наздогнати нападника не вдалося ані клієнту, ані поліцейським, що прибули на виклик.

У поліції вважають, що цей випадок не схожий на класичний ривок сумки з грошима. За однією з версій, до крадіжки можуть бути причетні співробітники пункту обміну валют, які напевно знали про те, що планується велика валютна операція. Адже такі великі суми зазвичай не тримають в невеликих обмінниках без необхідності.

Не виключається, що хтось зі співробітників обмінника намовив товаришів інсценувати пограбування, щоб заволодіти грошима.

Ця версія зараз перевіряється оперативним шляхом. За даними джерел, злочин розслідують не за ст. 186 КК України (Грабіж), а за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Автор: Дмитро Захаров