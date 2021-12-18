Порушник свою провину заперечувати не став.

Правоохоронці притягнули до відповідальності водія, який днями в Києві "скоротив шлях", грубо порушивши ПДР на Дарницькій площі.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як зазначалося, порушник просто поїхав через газон, окрім правил дорожнього руху також порушивши норми благоустрою. За це його також покарали.

"Ми встановили особу порушника й притягнули його до відповідальності, як за порушення ПДР (ч. 2 ст. 122 КУпАП), так і за порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП). Свою провину він зрештою визнав. Приклад повчальний. Зухвала поведінка і зневага до правил і інших людей - це шлях в нікуди. Тільки у взаємоповазі і правопорядку ми можемо розвиватися і робити зміни на краще", - написав Білошицький.

Він також оприлюднив нове відео інциденту, зняте з іншого ракурсу.

Як повідомляв УНІАН, також днями правоохоронці затримали блогера, який плюнув в обличчя, обматюкав копа і провокував бійку в Харкові на початку грудня. Затримання відбулося в Дніпрі, зловмиснику вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Автор: Юрій Годован