Через повідомлення про замінування з вокзалу було евакуйовано більш як 1000 людей.

У Києві понад дві години триває перевірка Центрального залізничного вокзалу у зв’язку з анонімним повідомленням про мінування.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Нацполіції у місті Києві.

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«Перевірка триває. Людей евакуювали. Пізніше буде інформація, скільки людей було евакуйовано», - зазначили в управлінні.

Співрозмовник повідомив, що інформація про замінування надійшла близько 8:20. Служби відразу виїхали на місце і почали перевірку, яка триває до цього часу.

«У повідомленні йшлося про Центральний вокзал», - додали у главку, відповідаючи на запитання, перевірка триває тільки в головній будівлі вокзалу чи і в будівлі приміських електричок.

Станом на 12:00 на Центральному залізничному вокзалі в Києві вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це УНІАН повідомили в столичному Головному управлінні Нацполіції.

«Перевірку завершили. Нічого не виявили», - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що перевірялися всі приміщення, зокрема й приміського сполучення.

«Було евакуйовано близько 1000 людей, а якщо точніше, 1080 людей», - додали в главку.

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Автор: Інна Андаліцька