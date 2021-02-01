У Києві понад дві години триває перевірка Центрального залізничного вокзалу у зв’язку з анонімним повідомленням про мінування.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Нацполіції у місті Києві.
Читайте такожУ Житомирі охоронці магазину побили чоловіка, який зайшов туди погрітися (відео)
«Перевірка триває. Людей евакуювали. Пізніше буде інформація, скільки людей було евакуйовано», - зазначили в управлінні.
Співрозмовник повідомив, що інформація про замінування надійшла близько 8:20. Служби відразу виїхали на місце і почали перевірку, яка триває до цього часу.
«У повідомленні йшлося про Центральний вокзал», - додали у главку, відповідаючи на запитання, перевірка триває тільки в головній будівлі вокзалу чи і в будівлі приміських електричок.
Станом на 12:00 на Центральному залізничному вокзалі в Києві вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Про це УНІАН повідомили в столичному Головному управлінні Нацполіції.
«Перевірку завершили. Нічого не виявили», - сказав співрозмовник.
Він зазначив, що перевірялися всі приміщення, зокрема й приміського сполучення.
«Було евакуйовано близько 1000 людей, а якщо точніше, 1080 людей», - додали в главку.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Києві "замінували" кілька торгових центрів
- У Києві евакуювали людей з ТРЦ "Рівер молл" через повідомлення про мінування
- В Одесі напередодні обстріляли дитсадок, зараз у майже 200 закладах шукають вибухівку (фото, відео)
- У Львові через неправдиве повідомлення про мінування лікарні евакуювали понад тисячу осіб
- На Одещині "замінували" майже 400 шкіл та дитсадків
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram