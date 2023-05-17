Жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ, пролунав вибух.

У селищі Коцюбинське Київської області у одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газ, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "45-річна жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ, пролунав вибух", - розповів він деталі.

Внаслідок вибуху потерпіла отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг. Як зазначив Нєбитов, на момент вибуху у сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. На щастя, вона не постраждала. "В квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни по всій площі, вхідні двері", - зазначив очільник поліції.

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За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі Київщини розпочали досудове розслідування.

Вибухи газу у квартирах

В Україні час від часу стаються вибухи газу у багатоповерхівках. Так у січні 2022 року у центрі Чернівців стався вибух в одній з квартир житлового будинку. Внаслідок вибуху поранення отримала жінка.

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