В результаті стрілянини, зокрема, було пошкоджено вікна в кабінетах будинку.

У Києві невідомі стріляли у будівлю адвокатської фірми з гранатомета.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні вночі правоохоронці отримали інформацію про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух.

За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської фірми й фасад приміщення.

"Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких – професійна діяльність адвокатів", – йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Голосіївському районі Києва зухвало пограбували чоловіка. Зловмисники розстріляли чоловіка на іномарці з вогнепальної зброї й забрали з авто приблизно 10 мільйонів гривень. Невідомі втекли, а за життя постраждалого боролись медики.

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