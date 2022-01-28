Зловмисники втекли на машині, їх шукає поліція.

У Києві зухвало пограбували чоловіка. Зловмисники напали на нього у Голосіївському районі. Вони розстріляли чоловіка з вогнепальної зброї. За життя постраждалого борються медики.

Про це повідомляє видання "Вартові еспресо".

Інцидент стався у ніч на 28 січня, на вулиці Паньківській у Голосіївському районі. Невідомі стріляли у чоловіка на автомобілі Skoda, вони забрали у нього приблизно 10 мільйонів гривень. Після цього зловмисники втекли.

Грабіжники поїхали з місця зухвалого інциденту на автомобілі Audi сірого кольору. Поліція шукає зловмисників. Орієнтування щодо їхнього авто правоохоронці розіслали усім патрулям столиці.

Читайте такожОбікрала 12 залицяльників: на Полтавщині затримали серійну звабницюПостраждалий чоловік, якого ледь не вбили під час пограбування, перебуває у лікарні. За його життя борються лікарі. У якому він нині стані - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно у Києві сталася стрілянина. Інкасатори прийняли активістів за грабіжників.

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