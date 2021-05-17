Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалися замовником після її отримання за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись іноземними мовами з метою виїзду замовника за кордон.

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який виготовляв та збував підроблені довідки про відсутність у осіб позитивного результату тесту на COVID-19 (ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

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Встановлено, що мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалися замовником після її отримання за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись іноземними мовами з метою виїзду замовника за кордон.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази: фіктивні довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком.

«Згідно з висновками технічних експертиз, відтиски печаток на вилучених довідках не відповідають відтискам печатки клініки, від імені якої друкувались довідки», - зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування триває. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

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Автор: Тамара Отовська