У Києві знову "замінували" ЦУМ / фото Киев сейчас
У Києві евакуювали людей з універмагу «ЦУМ» через повідомлення про замінування.
Читайте такожЛуцьк, Полтава, Київ: голова Нацполіції пояснив сплеск терактів в Україні
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в своєму Тлеграм-каналі.
«На лінію «102» надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Наразі відвідувачів евакуювали, триває перевірка», - йдеться в повідомленні.
Мінування в Києві: що було раніше
- В Україні "замінували" усі електростанції: поліція перевіряє інформацію
- У Києві зачиняли станцію метро "Площа Льва Толстого" через "замінування"
- У центрі Києва "замінували" метро
- У Києві закривали станцію метро "Хрещатик" через "мінування": вибухівку не знайшли
- Верховну раду України "замінували", поліція перекрила підходи (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram