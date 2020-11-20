Проводиться перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.

У Києві евакуювали людей з універмагу «ЦУМ» через повідомлення про замінування.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в своєму Тлеграм-каналі.

«На лінію «102» надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Наразі відвідувачів евакуювали, триває перевірка», - йдеться в повідомленні.

Мінування в Києві: що було раніше

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Автор: Інна Андаліцька