Зловмисником виявився заступник начальника одного з районних управлінь поліції.

У Києві затримали поліцейського, який дозволяв ігнорувати карантинні обмеження.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За суму від 5 до 20 тисяч гривень на тиждень правоохоронець обіцяв не перешкоджати роботі кав'ярень та вуличних торговців.

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Співробітники Державного бюро розслідувань спочатку зафіксували отримання полісменом 25 тисяч гривень, а затримали його при отриманні від підприємців ще 13 тисяч гривень.

Зловмисником виявився заступник начальника одного з районних управлінь поліції. У його кабінеті нині тривають обшуки.

Поліцейському загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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Автор: Денис Прядко