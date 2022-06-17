Під час обшуків у помешканні бандитів, виявлено цілий арсенал зброї.

У Києві співробітники СБУ знешкодили банду з 5 осіб різної національності, які видавали себе за членів добровольчого батальону.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що їхньою діяльністю з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

"Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання", йдеться у повідомленні.

У бандитів вилучено арсенал бойових засобів ураження. Серед них – 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо.

За даними слідства, автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Одному з учасників банди вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Києві патрульні затримали декількох осіб, підозрюваних у причетності до диверсій.

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