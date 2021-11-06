Пошкодження пам’ятника правоохоронці помітили в суботу вранці, 6 листопада.

Невідомі пофарбували пам’ятник польському діячу Юзефу Пілсудському в Кракові у кольори, що нагадують український прапор, але у перевернутому вигляді. Поліція встановлює причетних.

Про це пише Gazeta Krakowska.

Пошкодження пам’ятника правоохоронці помітили в суботу вранці, 6 листопада. Також вандали вивели на постаменті фарбою літеру "N" - нібито знак, яким послуговуються українські націоналісти.

Біля пам’ятника копи знайшли порожні балончики з-під фарби та картонку з написом: "Польща (через –ш-) не тільки для панів" українською, але з помилками.

Читайте такожЗ вогнеметом й на моноколесі: у Києві судитимуть палія Офісу омбудсменаПри цьому правоохоронці сумніваються, що провокацію вчинили громадяни України.

"Це не доказ того, що зловмисники були українцями. Ми проводимо заходи, спрямовані на встановлення осіб винуватців, і з’ясовуємо обставини злочину", – розповіла інспекторки малопольської поліції Катажини Цісло.

Наразі на місці події відповідні служби розчищають пам’ятник від фарби.

Юзеф Пілсудський – польський політичний діяч, творець Польської Військової Організації. Брав участь у русі опору проти царської Росії.

Проводив агресивну політику щодо Західно-Української Народної Республіки, проте в 1919-му перекинув на український фронт армію генерала Галлера, яка призначалась Антантою винятково для воєнних дій проти більшовиків.

Підтримував главу Директорії УНР Симона Петлюру в боротьбі проти Радянської Росії. А у 1920 уклав Варшавський договір, за яким Польща визнала УНР та відмовився від намірів розширити територію Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 року.

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Автор: Віолетта Орлова