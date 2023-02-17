Про підозру повідомили колишньому державному реєстратору, який вліз до держреєстру та незаконно перереєстрував злітну смугу на третіх осіб.

У Львівській області прокурори завели справу проти місцевого "бізнесмена", який вліз до данних автоматизованої системи держреєстру та оформив у приватну власність злітну смугу.

Йдеться про колишнього державного реєстратора, якому прокурори Жовківської окружної прокуратури вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України, повідомляється на сайті Львівської прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами", - йдеться в повідомленні.

Через незаконні дії українця з державної комунальної власності Львівської області фактично вибув колишній аеродром. Йдеться про інфраструктуру, що знаходиться в одному із сіл Львівського району. Конкретного місця прокурори не згадують.

Наразі цей об'єкт знаходиться під арештом згідно з вимогою суду. Правоохоронці ведуть досудове розслідування щодо цієї справи.

Останні випадки "гучних" крадіжок в Україні

Нагадаємо, що попри активну фазу повномасштабної війни, недоброчесні члени українського суспільства продовжують грабувати українців, вигадуючи різні махінації для поповнення власного гаманця.

Нещодавно "гучний" випадок стався в Одесі. Там чоловік кілька разів обкрадав житло жінки, у якої проживав безкоштовно.

Також нещодавно правоохоронці затримали банду ділків на Чернігівщині. Зловмисники раніше судимі, використовували підроблені автономери та змінювали зовнішність за допомогою перуки. Таким чином вони вкрали 10 кілограмів прикрас та мільйони гривень.

Тим часом у Києві почали розкрадати блокпости: негідники розбирають блоки, тягнуть мішки з піском та навіть протитанкові їжаки.

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