За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

У Львівській області Служба безпеки України заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Зокрема, ділки підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки установ, які виконують лабораторні дослідження.

Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову «послугу» вони «пропонували» клієнтам готові ПЛР-тести з «негативним» результатом. "Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну", - зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, незаконна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. "Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок", - уточнюється в повідомленні.

Читайте такожСтало відомо, коли в Україні можуть запровадити ковідні сертифікатиЗа висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час шести обшуків правоохоронці вилучили:

офіційну документацію;

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;

підроблені печатки;

інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

В даний час у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

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Автор: Ірина Погоріла