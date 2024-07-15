Вибух пошкодив вікна, але ніхто не постраждав.

У ніч на 15 липня невідомий зловмисник кинув гранату у будівлю ТЦК у місті Буськ Золочівського району на Львівщині.

Як повідомляє пресслужба поліції, інформація про вибух надійшла о 1:45. За словами свідка, невідомий кинув боєприпас у фасад будівлі.

"На місці події працюють: слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини", - додали у відомстві.

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Наразі поліція намагається встановити особу зловмисника, щоб його затримати. Як додає zaxid.net, внаслідок вибуху були пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

Напади на військових

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Нещодавно ветеран АТО/ООС Юрій Семчук, солдат військової частини Оперативного командування "Схід", розповів про власний досвід роботи в ТЦК. Він зазначив, що йому доводилося лежати в госпіталі після нападів.

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