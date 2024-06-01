На щастя, членам сім'ї сержанта вдалося уникнути поранень внаслідок інциденту.

У Черкаській області невідомі кинули у двір працівника Територіального центру комплекстування та соціальної підтримки вибухівку.

Як зазначили в обласному ТЦК, 30 травня стався напад на домоволодіння військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП. У селищі Катеринопіль невідомі особи кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта ЗСУ.

"На щастя, члени сім’ї не постраждали. До слова, військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної, син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Інцидент розслідують правоохоронці. Натомість в обласному ТЦК назвали напад неприпустим випадком на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні

29 травня речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 1 млн 200 тис. осіб.

А сьогодні президент Володимир Зеленський відзначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу у дію нового закону про мобілізацію. За його словами, вже на сьогодні більше мільйона людей зареєструвалося у ддатку "Резерв+". "Це не значить, що ці люди будуть мобілізовані. Ще раз підкреслюю. Мобілізація як йшла, так і йде. Правда, скажу вам, відкрито, після цього закон, вона збільшилась", - наголосив Зеленський.

Раніше УНІАН писав, кому з військовозобов’язаних українців не потрібно оновлювати дані в ТЦК після вступу в силу закону про мобілізацію. Це, зокрема, чоловіки віком до 18 і старше 60 років, жінки, які не перебувають на військовому обліку, військовослужбовці.

Вас також можуть зацікавити новини: