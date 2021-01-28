В аеропорту "Львів" прокоментували ситуацію із "задимленням" літака під час посадки.

Сьогодні в аеропорту "Львів" очевидні зафіксували на відео, як під час посадки задимівся вантажний літак Ан-12.

Ситуацію прокоментували у прес-службі аеропорту.

Літак Ан-12 виконував рейс за маршрутом "Чорлу - Львів - Каунас" із посадкою у Львові для дозаправки пальним. Командир літака зазначив, що політ проходив у штатному режимі без відхилень показників параметрів роботи двигунів на приладах.

Повідомляється, що через підвищену вологість під час роботи двигунів, продукти згорання авіаційного палива можуть мати темний вигляд. Аеропорт продовжив роботу в штатному режимі.

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Автор: УНІАН