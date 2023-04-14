Біля неї Папа Римський Іван Павло II під час візиту до Львова у 2001 році спілкувався з молоддю.

У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу", - зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що усіх винних обов'язково буде знайдено і вони будуть притягнуті до відповідальності.

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"Дякую рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині", - написав Козицький.

Релігійні сутички у Львові - що відомо

Ще у червн 2022 року Львівська міська рада на засіданні своїм рішенням заборонила на території міста Українську православну Церкву (УПЦ) московського патріархату та Українську правовірну греко-католицьку Церкву "Група Догнала".

Зауважувалось, що "діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер".

Водночас протягом останнього місяця скандали довкола діяльності МП у Львові розгорілись з новою силою. Зокрема, парафіяни УПЦ Московського патріархату намагалися зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано "вибухнула" антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

У квітні Львівська влада взялася за майно УПЦ Московського патріархату у місті. Зокрема, одне з приміщень вже вирішили повернути на міський баланс.

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