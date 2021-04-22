Момент крадіжки / скріншот відео
У Києві скоєно чергову крадіжку - посеред вулиці група кишенькових злодіїв вкрала особисті речі у перехожої.
Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"Саме так працює банда осіб крадіїв-грабіжників, які оселилися та "заробляють" на імпотентності системи. Довго ще із цим маємо миритися?", - пише автор публікації.
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