Жертвою зловмисників стала випадкова перехожа.

У Києві скоєно чергову крадіжку - посеред вулиці група кишенькових злодіїв вкрала особисті речі у перехожої.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Саме так працює банда осіб крадіїв-грабіжників, які оселилися та "заробляють" на імпотентності системи. Довго ще із цим маємо миритися?", - пише автор публікації.

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Автор: Юрій Годован