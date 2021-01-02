У метро Києва неадекватний пасажир з лайкою виламав турнікет і потрапив на відео

Судячи з відео, в системі оплати за проїзд стався черговий збій, що призвів до скупчення пасажирів на станції.

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