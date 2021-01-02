На одній з центральних станцій метро Києва один з пасажирів намагався прорватися до поїздів, ламаючи турнікет.
Відповідне відео з'явилося у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.
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Швидше за все, причиною такої поведінки розлюченого чоловіка, який також приспустив маску, стала непрацююча система оплати проїзду. Це спричинило велике скупчення пасажирів на станції без дотримання соціальної дистанції. Ймовірно, це саме ті пасажири, які раніше в суботу заполонили центр Києва та усі його новорічні локації.
Для "переконливості" чоловік застосував нецензурну лексику.
"Неадеквати дібралися до центра Києва", - описав те, що відбувається, автор публікації.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
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