Затримано підозрюваного у смертельному наїзді на українського прикордонника

Унеділю суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Поліція затримала підозрюваного в наїзді на начальника відділу прикордонної служби "Ділове" на Закарпатті Вадима Березенського, внаслідок якого той помер.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає "Українська правда".

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"В результаті проведених розшукових заходів поліції та Прикордонної служби сьогодні затримано 34-річного мешканця Рахіва за ст.208 КПК України. Затриманому інкриміновано злочинні дії за ст. 348 Кримінального кодeксу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", - зазначив він.

За словами Князєва, у неділю суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

"Євробляхер-контрабандист, який убив прикордонника і втік з місця злочину, затриманий поліцією кілька годин тому. Завтра суд - ст. 348 КПК. Міра покарання за статтею - довічна в'язниця. Сволота... Так ось офіцера нашого не воскресиш...", - написав глава МВС Арсен Аваков у своєму Twitter.

Сбежавший с места преступления евробляхер -контрабандист, убивший пограничника, задержан полицией несколько часов назад. Завтра суд - ст. 348 КПК.. мера наказания по статье - пожизненная тюрьма. Сволота.. Да вот офицера нашего не воскресишь.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 ноября 2018 г.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 листопада на Закарпатті чоловік, який може бути причетним до контрабанди, здійснив наїзд автомобілем на прикордонника відділу "Ділове" Мукачівського загону.

Унаслідок наїзду офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми. До місця події було викликано карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де здійснено негайне оперативне втручання. 17 листопада прикордонник помер.